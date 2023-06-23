Війська РФ «прицільним вогнем» вдарили по транспортному підприємству Херсона, є жертви – влада

Війська РФ «прицільним вогнем» вдарили по транспортному підприємству – одна людина загинула на місці, ще п’ятеро поранені, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста. На жаль, 55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег – поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу», – написав він у телеграмі.

Голова ОВА згодом додав, що загинув ще один чоловік.

«На жаль, стало відомо про смерть 43-річного працівника. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Чоловік помер у медзакладі», – повідомив Прокудін.

Російські війська регулярно завдають ударів по Херсону. Після руйнування Каховської ГЕС, затоплення частини міста та евакуації людей обстріли обласного центру тривають. Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.