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У Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту

Пошкоджений обстрілом Чонгарський міст, що з’єднує окупований Росією український Крим із материковою Україною, 22 червня 2023 року

США не допомагали Україні обирати ціль і не причетні до ударів українських сил по Чонгарському мосту, що з’єднує окупований Росією Крим із материковою Україною, заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу 22 черня.

«Це боротьба України. Вони планують і проводять цей бій. Ми зосереджені на співпраці з ними, нашими союзниками та нашими партнерами, щоб переконатися, що вони мають бойові можливості, необхідні для захисту своєї країни і повернення суверенної території», – сказав Райдер.

На уточнювальне запитання, чи США не допомагали обирати ціль, речник Пентагону сказав: «Знову ж таки, це їхня боротьба. Вони вибирають цілі та виконують цю місію».

Вранці 22 червня підконтрольна Росії влада окупованих територій України повідомила про обстріл Чонгарського мосту. Як заявив призначений Росією так званий виконувач обов’язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, Чонгарський міст нібито обстріляли ракетами Storm Shadow.

Через обстріл фактична влада Криму перенаправила рух транспорту з Чонгарського напрямку на пункти пропуску Армянськ і Перекоп.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, коментуючи обстріл, заявили, що це «планомірна робота Сил безпеки, оборони, руху спротиву, місцевого населення, яке чекає на повернення української законної влади на цих територіях... Далі буде».

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що після пошкодження Чонгарському мосту логістика російських окупантів буде порушеною.

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