У Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки нічної атаки РФ

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації заявляють, що внаслідок падіння уламків російських ракет виникли пожежі, їх вже ліквідували.

«Внаслідок падіння уламків виникла пожежа будівлі, вибито вікна. Крім того, уламки ракет впали в полі коло одного з сіл, а також на території приватних будинків. Працюють усі відповідні служби. На щастя, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.

Пожежі ліквідовані самостійно або силами ДСНС, додають в ОВА.

У ніч на 23 червня сили протиповітряної оборони України збили всі 13 запущених Росією крилатих ракет. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, атака РФ була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області. За даними військових, більшість крилатих ракет Х-101/Х-555 збили на Хмельниччині.

Напередодні, 21 червня, Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття шести дронів над Хмельниччиною. А наприкінці травня влада повідомляла про влучання на Хмельниччині, зокрема йшлося про те, що один із об’єктів – аеродром у Старокостянтинові.