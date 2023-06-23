У Запорізькій ОВА повідомили про нічний удар РФ і двох загиблих минулої доби

Російські військові в ніч на 23 червня атакували околиці Запоріжжя, повідомила обласна військова адміністрація.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. Влучання відбулося у відкриту територію, і це врятувало від значних руйнувань та людських жертв», – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА Юрій Малашко повідомив, що за минулу добу загарбники здійснили 98 обстрілів 24 населених пунктів області, внаслідок обстрілів дві людини загинули: 55-річний чоловік із Малої Токмачки і 70-річний житель Гуляйполя.

«Наразі зафіксовано руйнування або пошкодження 27 цивільних об’єктів – будинків, господарчих споруд та іншого майна жителів», – йдеться в повідомленні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.