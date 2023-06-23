Що вибухає в Генічеську та Скадовську?

Відмовився тікати від війни: історія Миколи з Богородичного

У селі Богородичне Донецької області проживало близько 600 людей. Коли в червні 2022 року село окупували російські війська, його жителі виїхали, за винятком Миколи Гончара, який залишився, щоб доглядати за своєю літньою матір’ю.