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Політика

Що вибухає в Генічеську та Скадовську?

  • Вибухи у Генічеську та Скадовську: окупаційна влада Херсонщини знову заявляє, що атакували ракетами Storm Shadow. А українська влада цю атаку не коментувала.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Американські сенатори запропонували Сенату США проєкт резолюції: якщо Росія використає ядерну зброю в Україні – це варто сприймати нападом на НАТО. А учасники конференції з відновлення України у Лондоні пообіцяли Україні додаткові 60 мільярдів доларів на реконструкцію.
  • Кличко залишається? РНБОУ ухвалила низку рішень – у тому числі про притягнення до відповідальності за неналежний стан укриттів в Україні та в столиці. Раніше секретар РНБО не виключав, що на цьому засіданні будуть ухвалені і кадрові рішення, а медіа писали про можливе призначення Віталія Кіма. На цю тему Віталій Кличко дав ексклюзивне інтерв’ю Радіо Свобода. Докладніше – у «Свобода Live».

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