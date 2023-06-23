Розглянули «три великі теми» – Зеленський про засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський повідомив про засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому розглянули «три великі теми».



«Перша – безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан. Друга – суди. Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій», – написав він у телеграмі.

Третє питання, яке розглянули на засіданні РНБО, – майбутнє України в ЄС. Зеленський повідомив про прискорення роботи над виконанням європейських рекомендацій.

На початку червня внаслідок падіння уламків російських ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Після цього уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні.