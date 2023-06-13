Для Києва можуть придбати 200-250 модульних бетонних укриттів – Кличко

Найближчими днями столичні служби мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення – орієнтовно йдеться про 200-250 одиниць, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Наразі йдеться про придбання і встановлення 200-250 модульних бетонних укриттів. На це місто виділить 300 млн грн. Глави районів також мають надати інформацію щодо необхідністю встановлення таких модулів на територіях шкіл та дитсадків, де відсутні підземні укриття. Таких закладів небагато, але вони є в столиці», – зазначив Кличко.

За його словами, протягом 3-5 днів Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з управлінням ДСНС України у Києві та головами РДА мають визначитися, скільки точно треба таких модульних наземних укриттів.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні була оприлюднена підсумкова доповідь щодо готовності та неготовності укриттів по всій країні, у найбільших містах і в Києві.

«Результати, м’яко кажучи, невтішні. На п’ятницю будуть підготовлені відповідні проєкти рішень – і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для наших людей в усіх українських містах», – сказав Зеленський.

10 червня міністр із питань стратегічних галузей промисловості, визначений від уряду відповідальним за перевірку укриттів Олександр Камишін також казав, що «результати – невтішні». За його словами, до стану лише 15% укриттів у Києві не виникло зауважень. У КМДА днем пізніше заявили, що ситуація з непридатними укриттями чи тими, що потребують облаштування, залежить від «сфер управління». Придатним у столичній адміністрації назвали 65% укриттів і 21% – тих, що можуть бути укриттями за умови належного облаштування.

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Уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні після того, як внаслідок падіння уламків ракет у Києві в ніч на 1 червня загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.