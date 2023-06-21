Велика Британія готує великий пакет фінансової допомоги Україні

Велика Британія готує трирічний пакет фінансової допомоги для підтримки України.



Як повідомляє пресслужба британського уряду, він включатиме кредитні гарантії на суму три мільярди доларів для Світового банку.



Таким чином, невійськова допомога Великобританії Україні становить понад 4,7 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи 4,1 мільярда фунтів стерлінгів фінансової підтримки та 640 мільйонів фунтів стерлінгів двосторонньої допомоги.

«Як ми бачили в Бахмуті та Маріуполі, те, що Росія не може взяти, вона намагатиметься знищити. Вони хочуть зробити те саме з економікою України. Масштаби виклику реальні, минулого року війна призвела до падіння ВВП України на 29 відсотків, але тільки подивіться на вулиці Києва, незважаючи на загрозу нападу, люди живуть своїм життям і займаються бізнесом», – цитує прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака пресслужба уряду.



Президент Групи Світового банку Аджай Банга зауважив, що підтримка Великої Британії підтверджується серйозним сигналом про наміри від провідних світових компаній, понад 400 компаній із 38 країн із загальним річним доходом понад 1,6 трильйона доларів США, які зобов’язуються підтримати відновлення та реконструкцію України.

Велика Британія проводить Конференцію з відновлення України цього тижня, щоб допомогти країні швидко залучити іноземні інвестиції. Очікується, що на захід до Лондона прибудуть понад 1000 іноземних високопосадовців із 61 країни, представників неурядових організацій і сотні лідерів бізнесу та підприємців.

Прем’єр-міністр Британії відкриває конференцію разом із президентом України Володимиром Зеленським, який візьме участь у заході онлайн. Очікується, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і державний секретар США Ентоні Блінкен також виступлять на відкритті конференції в середу.

Конференція з питань відновлення України, яку проводять у Лондоні 21-22 червня, стане продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких провели в швейцарському Лугано у липні минулого року.

За даними Світового банку, станом на березень 2023 року потреби України на відновлення та відбудову оцінювали в 411 мільярдів доларів. В українському Мінфіні повідомляли, що у 2022 році британський уряд надав Україні понад 1,5 мільярда доларів на фінансування держбюджету.