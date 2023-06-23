Ядерний удар Росії по Україні вважати нападом на НАТО: у Сенат США подали проєкт резолюції

Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, щоб спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ, то таку атаку країни НАТО мають вважати нападом на самий Альянс. Відповідний проект резолюції у Сенаті зареєстрували. Подробиці розповідає Голос Америки.

Сенатори – демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем – які підготували і зареєстрували проєкт резолюції про реакцію на застосування Росією ядерної зброї в України скликали журналістів, щоб прояснити суть того, що пропонують затвердити Сенату.

Буде викид радіації на території Європи, де розташовані країни НАТО

«Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО», – заявив Грем під час пресконференції.

Він процитував слова президента США Джо Байдена про те, що загроза застосування Росією ядерної зброї є реальною, і вказав на те, що заяви про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі тільки є провокативними і свідчать про наростання загроз.

Законодавець від Республіканської партії США Грем наголосив, що загроза використання Росією ядерної зброї є найвищою із часів Карибської кризи, й найкращий спосіб запобігти ядерному удару – це чітко пояснити Кремлю наслідки таких дій.

«І наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитесь у війні проти НАТО»

Це послання Путіну і його військовим

Демократ Річард Блюменталь вважає, що разом із тим, як українці здобуватимуть більших успіхів на полі бою і звільнятимуть все більше своїх територій, президент Росії Путін матиме все більше спокуси використати ядерну зброю проти України або підірвати найбільшу у Європі Запорізьку атомну електростанцію.

«Будь-яка з цих дій матиме нищівні наслідки для здоров'я українців, але й також для сусідніх країн НАТО. Польща – під безпосереднім ризиком. Адже використання тактичної ядерної зброї чи знищення АЕС поширить радіацію й майже напевно завдасть шкоди людям», – сказав законодавець від Демократичної партії США.

Вони будуть знищені, їх буде стерто, якщо вони використають тактичну ядерну зброю, чи якщо вони знищать АЕС

«Це не якась безвідповідальна або панічна резолюція, вона заснована на фактах і науці, й призначена для того, щоб відправити послання Володимиру Путіну та його військовим: вони будуть знищені, їх буде стерто (Eviscerated – ред.), якщо вони використають тактичну ядерну зброю, чи якщо вони знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО. Стаття 5 (статуту НАТО про колективну оборону – ред.) існує не просто так. Вона захищає не лише проти конкретних перетинів кордонів, але й шкода, заподіяна нашим союзникам по НАТО, задіює наші зобов'язання, коли йдеться про ворожу силу»

У відповідь на прохання журналістки Української служби Голосу Америки Катерини Лісунової прокоментувати заяви Білого дому про те, що Вашингтон не надає Україні зброю далекого радіусу дії, «щоб не провокувати Росію», Грем заявив: «Вони говорили це про все, що якщо відправлять танки – це буде провокацією, якщо відправлять HIMARS – це буде провокація».

Про вторгнення до Росії не йдеться. Йдеться про зупинення агресії в Україні

«Ми не намагаємось вторгнутись у Росію – ми намагаємось змусити Росію покинути Україну без застосування американських військових. Тож якщо ви не хочете використати сили на землі – а я не хочу цього, – то надайте їм ресурси, щоб вдарити по росіянах, якомога сильніше, у межах території України. ATACMS працюють краще, ніж HIMARS. HIMARS були ефективними. Танки були ефективними. Тому нам треба F-16, щоб мати кращу повітряну оборону для сил України на землі. Тож ця «драма» триває».

Намагалися не спровокувати – а напад стався

«Щоразу, коли ми готуємось відправити значне підсилення, вони кажуть ці речі. Фокусуйтесь на результаті. Результат – це вигнати росіян з України, стабілізувати світ, а про вторгнення до Росії не йдеться. Йдеться про зупинення агресії в Україні, попередження для Китаю. А тепер йдеться про те, що якщо вони використають ядерну зброю у спробі змінити хід війни, вони не змінять хід війни в Україні, а вступлять у війну проти НАТО», – відповів на запитання журналістки Ліндсі Грем.

Сенатор Блюменталь звернув увагу на те, що саме не надання Україні вчасно необхідної зброї призводить до ескалації війни, бо Путін та російська армія завдають з кожним днем все більше шкоди.

«Тепер ідеться про (повномасштабне) вторгнення, і сенатор Грем цілком правий: HIMARS, машини піхоти Bradley і Stryker, танки Abrams, Leopard і Challenger – на кожному кроці існує страх, й він нераціональний, але він, як виявилося, необґрунтований. І кожного дня, коли ця війна продовжується, Путін загострює війну. Він атакує інфраструктуру, знищення греблі призведе до спалаху хвороб і втрати врожаїв – це і є ескалація. І ми боїмося, що він і далі загострить ситуацію таким чином, що йтиметься про Статтю 5 (статуту НАТО)»

Блюменталь наголосив, що не йдеться про те, щоб «відправляти американські сили туди на поле бою», а мова йде про запобігання ескалації вчасним наданням зброї Україні і чіткими застереженнями для Кремля.

Сенатор нагадав історію вирішення питання надання американської зброї Україні у протистоянні російській агресії: не давали, бо боялися спровокувати, а Путін все одно напав.

«Повертаючись до 2014 року, коли я був у (сенатському) Комітеті з питань озброєння, ми закликали надати (Києву) зброю. Відповідь від адміністрації, а тоді це був президент Обама: «Ні, тому що ми не хочемо провокувати Росію». Що ж, вторгнення сталось все одно», – наголосив Річард Блюменталь.