В Офісі президента відреагували на чергові ядерні заяви Москви

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на чергові ядерні заяви Москви.



«Важливо розуміти: наявність чи відсутність ядерної зброї в Росії не є змінною, що впливає на загальне рівняння цієї війни, а ядерні погрози жодним чином не мають впливати на рішення українців про свій захист і на рішення союзників про нашу підтримку. Якщо хтось вважає, що наявність ЯЗ має слугувати поштовхом до капітуляції, подумайте: який сигнал це дає решті світу? «Міжнародне право не працює, ніхто вас не захистить, покладайтеся лише на себе»? Отримаємо ядерну гонку 2.0 і знову посунемо стрілку на годиннику Судного дня», – написав він у твіттері.



«Натомість кожного разу Путін має отримувати чіткий сигнал з усіх частин земної кулі: щойно російська рука потягнеться до ящика Пандори, її буде без зволікань відтято», – додав Подоляк.

16 червня російський президент Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі, сказав, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо буде «загроза існуванню держави».

Президент США Джо Байден 19 червня назвав «реальною» загрозу того, що Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю.

Президент Росії Володимир Путін 16 червня заявив, що до Білорусі вже доправлена перша партія ядерних зарядів, які планується розмістити на території країни. Про плани розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі Москва оголосила у березні 2023 року.

Низка аналітиків на Заході побоюється, що Росія може використати тактичну зброю проти України у разі невдач на фронті. Минулого тижня великий резонанс викликала стаття прокремлівського політолога Сергія Караганова, який фактично закликав завдати ядерних ударів по Польщі чи іншій країні НАТО, яка перебуває у Центральній чи Східній Європі.