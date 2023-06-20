Байден назвав «реальною» загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї

Президент США Джо Байден назвав «реальною» загрозу того, що російський президент Володимир Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю.



«Коли два роки тому я говорив, що стурбований тим, що річка Колорадо може пересохнути, всі дивилися на мене як на божевільного. Так само на мене дивилися, коли я казав, що стурбований тим, що Путін може використати тактичну ядерну зброю. Але це реально», – сказав Байден 19 червня на зустрічі із спонсорами його виборчої кампанії у штаті Каліфорнія, цитує агентство Reuters.



Напередодні Джо Байден різко розкритикував розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, назвавши цей крок «абсолютно безвідповідальним». МЗС Росії заявило, що ядерна зброя буде розміщена в Білорусі «безстроково».



Байден не уточнив, на підставі яких даних він робить висновок про можливість застосування Росією ядерної зброї і де б вона могла її застосувати. Раніше американські військові та представники адміністрації неодноразово заявляли, що поки що не бачать ознак підготовки Росії до ядерного удару і відповідно не мають наміру змінювати рівень боєздатності ядерних сил США.

Читайте також: «Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, а Захід не зробив нічого, щоб цього не допустити» – генерал Раян



Низка аналітиків на Заході побоюється, що Росія може використати тактичну зброю проти України у разі невдач на фронті. Минулого тижня великий резонанс викликала стаття прокремлівського політолога Сергія Караганова, який фактично закликав завдати ядерних ударів по Польщі чи іншій країні НАТО, яка перебуває у Центральній чи Східній Європі.



Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі, сказав, що Росія може застосувати ядерну зброю відповідно до своєї доктрини – тобто при «загрозі існування держави». Раніше він говорив, що теоретично можлива зміна доктрини, щоб включити до неї можливість превентивного удару.



Байден говорив саме про тактичну ядерну зброю – тобто про заряд відносно невеликої потужності – а не про стратегічну, яка може бути застосована для міжконтинентальних ударів. Однак і так звана тактична ядерна зброя має велику руйнівну силу.