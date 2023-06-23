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Пошкодження Чонгарського мосту «серйозніші, ніж ми думали» – Сальдо

Руйнування Чонгарського мосту, 22 червня 2023 року

Пошкодження Чонгарського мосту внаслідок обстрілу виявилися серйознішими, ніж передбачалося спочатку, заявив 23 червня очільник окупаційної влади в частині Херсонської області Володимир Сальдо.

«Міст пошкоджений набагато серйозніше, ніж ми спочатку думали. Міст зараз, у найближчі 15–20 днів, навіть може й більше – поки проводяться там роботи, досліджують його, що з ним робити, – непридатний для пересування», – сказав Сальдо в ефірі телеканалу «Россия-24».

Міст, який обстріляли 22 червня, зʼєднує Крим із Херсонською областю. Саме ця транспортна артерія була однією з головних для російського контингенту в окупованих частинах Запорізької та Донецької областей, де зараз ведуть наступ Збройні сили України.

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