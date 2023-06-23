Російські сили розглядають сценарій відходу з Криму – представник ГУР про атаку на Чонгарський міст

Значна частина представників окупаційної влади та військового командування в окупованому Криму вивезли свої родини та активи з півострова. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, відповідаючи на запитання щодо реакції окупаційної влади Криму на обстріл Чонгарського мосту та можливі майбутні атаки на інфраструктуру окупованого півострова.



Він зазначив, що окупаційні сили розглядають ймовірність виїзду з території Криму.



«Низка окупаційних підприємств в українському Криму готуються до евакуації, в тому числі збирають документи для перевезення на територію РФ», – розповів представник ГУР в ефірі програми «Свобода Ранок».



За його словами, якщо подивитися на траншеї, які російські сили облаштовують у Криму, то можна побачити, що значна їх частина розташована далеко від кордону з материкової частиною України.

Напередодні заступник постійної представниці президента України в Криму Денис Чистіков в ефірі Радіо Свобода заявив, що удари по Чонгарському мосту спричинили занепокоєння в окупованому Криму.

Проєкти Радіо Свобода «Крим.Реалії» і «Схеми» зібрали нові супутникові знімки російських фортифікацій у Криму. Дані свідчать про те, що найбільш укріплений фортифікаціями регіон Криму – це його північна частина. Від адмінкордону з Херсонською областю та до Джанкоя організовані лінії оборони.

20 червня російська влада пригрозила Україні ударами по так званих центрах ухвалення рішень. Як заявив російський міністр оборони Сергій Шойгу, «червоною лінією» є гіпотетичні ракетні удари України по цілях в окупованому Криму та на території Росії.