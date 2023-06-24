Удар по Києву: двоє загиблих, 11 постраждалих через падіння уламків

Вночі російські війська вчергове завдали ракетного удару по Києву, повідомляє місцева влада.

За повідомленням Київської міської військової адміністрації, уламки збитої ракети влучили в 25-поверховий будинок у Солом’янському районі. Вони пошкодили будівельні констукції на 16, 17, 18 і 19 поверхах, спричинивши окремі загоряння.

«Пожежу локалізовано о 04.40, ліквідовано о 06:30. Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримало 11 чоловік, три з них госпіталізовано. Виявлено тіла двох загиблих людей. Врятовано 24 особи, з них 3 деблоковано з під завалів та 1 людину деблоковано з ліфту», – йдеться в повідомленні.

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Через падіння уламків також постраждали щонайменше 40 автомобілів біля будинку.

Залучено 90 осіб та 22 од. техніки ДСНС в т. ч. два кінологічних розрахунки. На місці працюють психологи ДСНС (надано психологічну допомогу 15 особам)», - Сергій Попко, начальник КМВА.

За даними адміністрації, російські війська випустили ракети Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Біля Києва збили понад 20 ракет.