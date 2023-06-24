Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Удар по Києву: двоє загиблих, 11 постраждалих через падіння уламків

Ілюстраційне фото. Повітряна тривога в Києві, світанок 14 травня 2023 року

Вночі російські війська вчергове завдали ракетного удару по Києву, повідомляє місцева влада.

За повідомленням Київської міської військової адміністрації, уламки збитої ракети влучили в 25-поверховий будинок у Солом’янському районі. Вони пошкодили будівельні констукції на 16, 17, 18 і 19 поверхах, спричинивши окремі загоряння.

«Пожежу локалізовано о 04.40, ліквідовано о 06:30. Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримало 11 чоловік, три з них госпіталізовано. Виявлено тіла двох загиблих людей. Врятовано 24 особи, з них 3 деблоковано з під завалів та 1 людину деблоковано з ліфту», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Перестрахуватись від «другого Чорнобиля» та «мавп із гранатами». Що треба знати про «теракт» на Запорізькій АЕС?

Через падіння уламків також постраждали щонайменше 40 автомобілів біля будинку.

Залучено 90 осіб та 22 од. техніки ДСНС в т. ч. два кінологічних розрахунки. На місці працюють психологи ДСНС (надано психологічну допомогу 15 особам)», - Сергій Попко, начальник КМВА.

За даними адміністрації, російські війська випустили ракети Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Біля Києва збили понад 20 ракет.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG