Перевірки укриттів: Шмигаль каже про підготовку указів щодо кадрових рішень

Після перевірки стану укриттів на підпис президенту Володимиру Зеленському планують направити укази щодо кадрових рішень, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, під час перевірок укриттів було оглянуто близько 63 тисячі об'єктів. 77% укриттів готові до використання, така кількість може забезпечити лише половину потреб українців.

«Відповідно, щодо деяких областей та районів буде прийнято кадрові рішення: як догани, так і звільнення керівників. На початку наступного тижня Кабінет міністрів запропонує укази на підпис президенту», – розповів прем’єр-міністр.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Раніше прокуратура повідомила про підозру трьом посадовцям (першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику) та охоронцю поліклініки.