Директору департаменту КМДА повідомили про підозру у справі про закрите укриття

Слідче управління поліції Києва 20 червня вручило повідомлення про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку. У рамках кримінального провадження йдеться про неналежне виконання службових обовʼязків (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомили сайт столичної влади, прокуратура і поліція Києва.

Чиновнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ідеться про готовність сховищ та укриттів і випадок у Деснянському районі столиці, коли внаслідок російських обстрілів загинули троє людей, серед яких 9-річна дитина, а ще семеро були травмовані.

«У ході слідства встановлено, що вказане укриття є фактично єдиною захисною спорудою цивільного захисту, що знаходиться поруч з будинками, в яких мешкали загиблі та травмовані люди. Решта найпростіших укриттів, нанесених на мапу укриттів міста Києва поруч з будинками загиблих та травмованих, станом на 01.06.2023 були фактично відсутні або зачинені», – ідеться в повідомленні прокуратури Києва.

Підозру Роману Ткачуку правоохоронці вручили на робочому місці. Наразі визначається запобіжний захід. Сам Ткачук та очолюваний ним департамент співпрацює зі слідством та надає доступ до запитуваної наявної документації.

Роман Ткачук очолює управління з питань цивільного захисту КМДА з 2018 року. Безпосередньо бере участь в операціях з ліквідації надзвичайних ситуацій у столиці.