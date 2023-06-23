Після нічної атаки РФ у Хмельницькому провели тимчасову евакуацію жителів деяких будинків – ОВА

Через падіння залишків російської ракети на одній з вулиць Хмельницького провели тимчасову евакуацію жителів деяких приватних будинків, повідомляють в обласній військовій адміністрації.

«Залишки однієї з ракет, збитої вночі нашими ППО, впали біля приватного будинку на одній з вулиць обласного центру. В цілях безпеки відбулася тимчасова евакуація мешканців приватних будинків довкола місця падіння уламків», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Працюють вибухотехнічні служби.

У Хмельницькій ОВА наголошують, що ситуація під контролем, і закликають людей не панікувати.

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У ніч на 23 червня сили протиповітряної оборони України збили всі 13 запущених Росією крилатих ракет. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, атака РФ була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області. За даними військових, більшість крилатих ракет Х-101/Х-555 збили на Хмельниччині.

Напередодні, 21 червня, Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття шести дронів над Хмельниччиною. А наприкінці травня влада повідомляла про влучання на Хмельниччині, зокрема йшлося про те, що один із об’єктів – аеродром у Старокостянтинові.