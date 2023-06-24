Російська армія втратила близько 580 військових в Україні за добу – штаб

Російські війська втратили близько 580 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 24 червня.
Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 223 910 з 24 лютого 2022 року.
Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:
- 4 024 танки (+7)
- 7 804 бойові броньовані машини (+6)
- 4 015 артилерійських систем (+30)
- 619 реактивних систем залпового вогню (+2)
- 383 засоби протиповітряної оборони (+4)
- 314 літаків
- 308 гелікоптерів (+1)
- 3 460 безпілотників (+13)
- 1 228 крилаті ракети (+14)
- 18 кораблів і катерів
- 6 731 автомобіль та автоцистерни (+23)
- 548 одиниць спеціальної техніки (+3)
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ