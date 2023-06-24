Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Російська армія втратила близько 580 військових в Україні за добу – штаб

Український танк веде вогонь по російських позиціях на передовій поблизу Бахмуту, Донеччина, 17 червня 2023 року

Російські війська втратили близько 580 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 24 червня.

Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 223 910 з 24 лютого 2022 року.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

  • 4 024 танки (+7)
  • 7 804 бойові броньовані машини (+6)
  • 4 015 артилерійських систем (+30)
  • 619 реактивних систем залпового вогню (+2)
  • 383 засоби протиповітряної оборони (+4)
  • 314 літаків
  • 308 гелікоптерів (+1)
  • 3 460 безпілотників (+13)
  • 1 228 крилаті ракети (+14)
  • 18 кораблів і катерів
  • 6 731 автомобіль та автоцистерни (+23)
  • 548 одиниць спеціальної техніки (+3)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG