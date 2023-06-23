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Зеленський доручив Залужному звільнити одеського військкома, «про якого говорить вся країна»

Президент України Володимир Зеленський (п) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, архівне фото

Президент України Володимир Зеленський 23 червня доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, «про якого говорить вся наша країна».

«Дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті», – написав Зеленський у телеграм-каналі за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Днем раніше, 22 червня, керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила в програмі Свобода Live, що Борисов перебував за кордоном на законних підставах, оскільки «виїжджав на лікування», службове розслідування порушень не виявило, тому військовий чиновник повернувся на робоче місце.

У розслідуванні «Батальйон Іспанія» журналіста Михайла Ткача, оприлюдненому 22 червня, йдеться, що начальник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов придбав наприкінці 2022 року на іспанському курорті Марбелья віллу вартістю майже 4 мільйони євро.

Як стверджується, нерухоме майно він зареєстрував не на себе, а на свою матір-пенсіонерку. За даними журналістів, дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

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