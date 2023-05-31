Зеленський поїхав на Одещину – провів нараду з військовими і представив Кіпера

Президент України Володимир Зеленський відвідав Одещину з робочим візитом.



«Робоча поїздка до Одеської області. Провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині», – написав він у телеграмі

Зеленський також представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.



«Під час наради обговорили важливі актуальні питання: відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, реабілітацію військових», – повідомляє президент.

31 травня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Кіпера головою Одеської обласної військової адміністрації. Раніше журналісти програми «Схеми» встановили, що російський паспорт дружини посадовця – Ірини Кіпер – все ще чинний.

Це вже другий візит Зеленського на Одещину після початку повномасштабного вторгнення РФ. Вперше він прибув в цей регіон у липні минулого року.