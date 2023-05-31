Кіпер офіційно очолив Одещину – Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Кіпера головою Одеської обласної військової адміністрації – документ оприлюднив Офіс президента 31 травня.

«Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Кабінет міністрів підтримав призначення Кіпера головою Одеської ОДА.

Донедавна Олег Кіпер очолював Київську міську прокуратуру. На початку лютого 2023 року журналісти «Схем» (Радіо Свобода) повідомили, що він провів 10-денну віпустку за кордоном.

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Також «Схеми» встановили, що російський паспорт дружини посадовця – Ірини Кіпер – все ще чинний. При цьому Кіпер казав, що його дружина відмовилася від громадянства РФ. Тоді на запитання, чому тоді паспорт дійсний, відповів, що цим займається Державна міграційна служба – хоча серед їхніх завдань такого пункту немає.

У 2001 році Олег Кіпер був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича, а 2014-го потрапив під люстрацію. Згодом через суд домігся рішення, що люстрація була «безпідставною».

Володимир Зеленський звільнив попереднього очільника Одещини Максима Марченка в березні 2023 року.