Батько нового заступника голови СБУ Наумюка має чинний паспорт РФ – «Схеми»

Батько новопризначеного заступника голови СБУ Сергія Наумюка має чинний паспорт РФ. Це підтверджує витяг з автоматизованої системи «Роспаспорт», який є у розпорядженні журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода). Про те, що паспорт не був анульований, свідчить його відсутність у переліку недійсних паспортів на сайті МВС Росії.

Сам Наумюк раніше також підтверджував наявність громадянства РФ у батька та брата, але запевняв, що це було «вимушене» рішення «з побутових причин», і наполягав, що в подальшому його родичі від російських паспортів начебто відмовилися.

У пресслужбі СБУ окремо зазначили, що перед призначенням Наумюк пройшов «усі необхідні перевірки», а його родичі нині «очікують на скасування громадянства РФ», але наразі «уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв».

Відповідно до витягу з реєстру «Роспаспорт», який «Схеми» отримали у своє розпорядження, паспорт громадянина РФ Анатолія Наумюка був оформлений у 2015 році у місті Тула. Відповідно до документа, він подав заяву на отримання громадянства, вказавши підставою видачі паспорта – «набуття громадянства Російської Федерації».

Анатолій Наумюк має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ. Це журналісти підтвердили через сайт російської Податкової служби.

Перевірка номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ також підтвердила, що номер паспорта не перебуває у переліку недійсних.

Вперше про наявність громадянства РФ у батька Наумюка «Схеми» розповіли у розслідуванні про конкурс на директора НАБУ, одним із кандидатів на цю посаду був Сергій Наумюк. У коментарі журналістам Наумюк спочатку це заперечував, але потім під час співбесіди на доброчесність визнав, що його батько й брат отримали російські паспорти «з побутових причин» у 2015-му році, але пізніше нібито від них відмовились.

«Батьки з 1978 року проживали у Луганську. На час окупації кожен вирішував, чи покидати свій дім. Вони залишилися у себе вдома, жили своїм життям і не співпрацювали з окупаційною владою. (...) У 2015 році із певних побутових причин батько і брат були вимушені отримати російські паспорти. В подальшому вони від них відмовились», – повідомив Наумюк.

Тоді ж він розповів, що його брат з 2015-го по 2017-ий працював в Москві, після чого переїхав до США. За словами Наумюка, батьки виїхали до брата в США після початку повномасштабного вторгнення. У США батько та брат Наумюка, з його ж слів, подали документи у консульство Росії, аби вийти з громадянства РФ.

У день призначення Наумюка заступником голови СБУ «Схеми» знову звернулись до нього із запитанням, як він може пояснити, чому паспорт його батька досі значиться чинним, і коли саме його родичі подали заяву про відмову від громадянства РФ. Говорити напряму із журналістами Наумюк відмовився, пославшись на пресслужбу СБУ.

В пресслужбі СБУ повідомили, що перед призначенням на посаду заступника керівника голови СБУ Наумюк пройшов «усі необхідні перевірки, визначені законодавством, у тому числі, ретельно була вивчена інформація щодо його сім’ї та родичів».

«Близькі родичі Сергія Наумюка є громадянами України, водночас про наявність у його батька та брата паспортів Російської Федерації Сергій Наумюк повідомляв раніше. Ці документи були отримані після окупації Луганська в 2014 році, де проживали обидва родичі. Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак наразі уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв. Наразі батько та брат Сергія Наумюка на законних підставах постійно перебувають на території США, де очікують на скасування громадянства РФ. Вони виступають проти дій Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні», – йдеться у відповіді СБУ.

25 травня президент Володимир Зеленський призначив своїм указом Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України.