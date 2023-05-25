Зеленський призначив екскандидата на посаду директора НАБУ заступником голови Служби безпеки

Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби безпеки України Сергія Наумюка – про це йдеться в указі від 25 травня.

«Призначити Наумюка Сергія Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України», – йдеться в документі.

Іншим указом Зеленський звільнив Тараса Цюцюру з посади начальника управління СБУ у Хмельницькій області.

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Сергій Наумюк був одним із кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

У своїй автобіографії він вказав, що працював у НАБУ, з червня 2016 року очолював Четвертий підрозділ детективів Головного підрозділу детективів. Як виявив проєкт Радіо Свобода «Схеми», його батько – Анатолій Наумюк – ймовірно, має російський паспорт.