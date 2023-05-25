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Зеленський призначив екскандидата на посаду директора НАБУ заступником голови Служби безпеки

Президент Володимир Зеленський та голова Служби безпеки України Василь Малюк, березень 2023 року

Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби безпеки України Сергія Наумюка – про це йдеться в указі від 25 травня.

«Призначити Наумюка Сергія Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України», – йдеться в документі.

Іншим указом Зеленський звільнив Тараса Цюцюру з посади начальника управління СБУ у Хмельницькій області.

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Сергій Наумюк був одним із кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

У своїй автобіографії він вказав, що працював у НАБУ, з червня 2016 року очолював Четвертий підрозділ детективів Головного підрозділу детективів. Як виявив проєкт Радіо Свобода «Схеми», його батько – Анатолій Наумюк – ймовірно, має російський паспорт.

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