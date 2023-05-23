СБУ затримала у Черкасах агента ГРУ – збирав дані про ППО

Служби безпеки України заявляє про викриття на Черкащині агента російського ГРУ – головного управління генерального штабу ЗС РФ.



Як повідомляє пресслужба відомства, він збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових, систем протиповітряної оборони на території України.



«Зловмисником виявився житель тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з «пропозицією» негласної співпраці», – йдеться у повідомленні.



За даними СБУ, за вказівкою представника ГРУ чоловік прибув до Черкащини для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець.



Отримані відомості про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури російський агент передавав російським військам у вигляді електронних геолокацій з підтверджуючими фото, додали в українські спецслужбі.

«Особливо його цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб», – додають у відомстві.



Контррозвідники СБУ затримали чоловіка в Черкасах під час фотофіксації українського об’єкта критичної інфраструктури і передачі відповідного «звіту» до російської воєнної розвідки.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.