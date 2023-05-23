Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

СБУ затримала у Черкасах агента ГРУ – збирав дані про ППО

За даними СБУ, особливо російського агента цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб

Служби безпеки України заявляє про викриття на Черкащині агента російського ГРУ – головного управління генерального штабу ЗС РФ.

Як повідомляє пресслужба відомства, він збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових, систем протиповітряної оборони на території України.

«Зловмисником виявився житель тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з «пропозицією» негласної співпраці», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, за вказівкою представника ГРУ чоловік прибув до Черкащини для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець.

Отримані відомості про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури російський агент передавав російським військам у вигляді електронних геолокацій з підтверджуючими фото, додали в українські спецслужбі.

«Особливо його цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб», – додають у відомстві.

Контррозвідники СБУ затримали чоловіка в Черкасах під час фотофіксації українського об’єкта критичної інфраструктури і передачі відповідного «звіту» до російської воєнної розвідки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG