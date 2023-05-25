«Схеми» знайшли у родини Богуслаєва ще одну нерухомість на Лазуровому узбережжі

Син підозрюваного у пособництві державі-агресору В’ячеслава Богуслаєва Олександр Богуслаєв (колишній заступник голови наглядової ради «Мотор Січі») є бенефіціаром компанії у Франції, на яку зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі, про яке досі не було відомо.

Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

Журналісти встановили, що Олександр Богуслаєв разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком володіє фірмою SCI Saint Petr. На цю фірму записана квартира, підвал, паркомісце і гараж у житловому комплексі Parc Saint Paul у Валлорісі (французький регіон Прованс-Альпи-Лазуровий берег). Вартість майна оцінюється в 800 000 євро.

Це не єдина нерухомість у Франції, якою Богуслаєв і Шинкаренко володіють спільно. «Схеми» повідомляли, що на фірму SCI SLAVA (бенефіціари Олександр Богуслаєв і Сергій Шинкаренко) зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці вартістю 1 мільйон 620 тисяч євро.

У листопаді 2022 року «Схеми» виявили, що Олександр Богуслаєв є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі. Загально ця нерухомість оцінюється в 6 мільйонів євро (це майже 250 мільйонів гривень).

Журналісти проєкту «Схеми» звернулися до Олександра і В’ячеслава Богуслаєвих із запитами про коментарі. Їхні відповіді будуть оприлюднені після отримання.

23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва.

В Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і, віднедавна, протидію ЗСУ.

Нині він перебуває в СІЗО, всі обвинувачення відкидає.

«Схеми» з’ясували, що президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв з 2000 року приховував своє російське громадянство та нерухомість у Москві, яку мав із 2002 року.

Адвокат В’ячеслава Богуслаєва підтвердив, що у його клієнта дійсно є російський паспорт, а на контракти щодо постачання двигунів, які потім опинилися в російських вертольотах, начебто дала добро держава. А зняття деталей з гелікоптера під час одного з судових засідань сам Богуслаєв пояснив «звичайним робочим процесом».

Також «Схеми» опублікували невідомі раніше записи телефонних розмов на той момент президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, які свідчать про те, що у розпал повномасштабного вторгнення Росії він блокував передачу гелікоптера Мі-2 українським розвідникам. Зокрема, він віддавав вказівки розібрати борт на запчастини та приховати документи, які були необхідні для його експлуатації.