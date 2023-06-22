Одеський військком Борисов виїжджав за кордон законно, він повернувся до роботи – Гуменюк

Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов, який став фігурантом розслідування журналіста «Української правди» Михайла Ткача, виїжджав за кордон на законних підставах. Про це 22 червня в ефірі програми Свобода Live заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Наразі було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений. Тобто порушень не було виявлено. Решту звинувачень, підозр і так далі розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо», – сказала керівниця пресцентру.

За її словами, військовий функціонер, надавши всі необхідні документи, «виїжджав на лікування, як свідчать результати службового розслідування».

Наталія Гуменюк також повідомила, що нині Євген Борисов продовжує виконувати свої обовʼязки, оскільки службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення від посади.

У розслідуванні «Батальйон Іспанія» журналіста Михайла Ткача, оприлюдненому 22 червня, йдеться, що начальник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов придбав наприкінці 2022 року на іспанському курорті Марбелья віллу вартістю майже 4 мільйони євро.

Як стверджується, нерухоме майно він зареєстрував не на себе, а на свою матір-пенсіонерку. За даними журналістів, дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.