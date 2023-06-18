В Одесі обмежили роботу розважальних закладів

В Одесі заборонили роботу нічних клубів та інших розважальних закладів з 22:00 до 9:00, повідомляє пресслужба міської ради.



Це рішення 14 червня схвалили начальник Одеської ОВА та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса», зважаючи на високу загрозу для життя та здоров’я людей, спричинену збройною агресією російської федерації проти України, з метою забезпечення громадської безпеки i порядку.

Заборона поширюється на підприємства у сферах обслуговування та розваг, у тому числі на розважальні комплекси, клуби, центри та інші суб’єкти надання розважальних послуг.



Відповідно до рішення, заборонено використовувати світлові засоби, які погіршують демаскувальні ознаки території, звукове обладнання, обслуговування поза або у приміщеннях.



З 1 березня в Одесі та на Одещині комендантська година діє з 00:00 до 05:00. За даними місцевого видання «Думская», більшість закладів у курортному районі Одеси (Аркадія) закривається о 22:00, інші продовжують працювати майже до 23:00 і починають прибирати стільці та столи лише ближче до опівночі.