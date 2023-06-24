Російський обстріл знищив чотири приватні будинки в Дніпрі, є постраждалі – ОВА

Російські війська обстріляли Дніпропетровську область на початку доби 24 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«За попередніми даними, дев’ять крилатих ракет і три безпілотники захисники з ПвК «Схід» збили», – повідомив він.

Зокрема, зафіксовані влучання в приватному секторі Дніпра. За даними Лисака, чотири приватних будинки «вщент зруйновані», ще 25 і п’ять господарських споруд – пошкоджені. Також було влучання в об’єкт інфраструктури.

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«На зараз відомо про вісьмох постраждалих, серед них двоє – діти. Хлопці 9 та 16 років. Четверо людей госпіталізовані», – додав Лисак.

Крім того, два приватних будинки пошкоджені внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя, в місті ніхто не постраждав.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про ракетні удари по місту після 4 години ранку, зазначивши, що вони не пошкодили жодної військової цілі, тільки житлові будинки.

Російські війська також завдали ракетного удару по Києву. За даними військової адміністрації, двоє людей загинули, 11 отримали поранення.