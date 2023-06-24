Російські війська намагалися наступати на чотирьох напрямках, безуспішно – командування

Російські війська за попередню добу випустили по Україні 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, три дрони Shahed, а також обстріляли Запоріжжя чотирма керованими ракетами із С-300, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 24 червня.

З них 14 ракет та два дрони знищили сили протиповітряної оборони.

«Крім того, ворог завдав 51 авіаційного удару та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою», – йдеться в зведенні.

Штаб додає, що російська армія зосередила основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там за добу зафіксували понад 28 бойових зіткнень.

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Так, на Лиманському напрямку російські війська «безуспішні наступальні дії» в напрямках Веселого та південніше Діброви.

«На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області… На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області», – йдеться в зведенні.

Також російська армія не мала успіху в спробах наступати на Шахтарському напрямку – на Вугледар та Золоту Ниву.

На півдні війська РФ ведуть оборонні дії, додає штаб.

Командування звітує про 13 авіаційних ударів по місцях зосередження російської армії, а також удари ракетних військ і артилерії по місцях скупчення російських сил і техніки.