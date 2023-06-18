10 «Цю будівлю штурмував заступник командира бригади разом зі своїми бійцями. Те, що ця будівля була взята під наш контроль – його заслуга і бійців. На жаль, були загиблі, але на щастя не лише з нашого боку, але і з російського. Російські війська чинили наполегливий опір, здаватися не хотіли», – розповідає український військовий на позивний «Лермонтов»