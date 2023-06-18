Збройні сили України уже тиждень як розпочали контратакувати та просуватися вглиб окупованих територій.
68-й окремій єгерській бригаді Сухопутних військ ЗСУ вдалося деокупувати село Благодатне на Донеччині, яке раніше займали російські сили. Радіо Свобода побувало у нещодавно звільненому селі та поспілкувалося з військовими, які брали участь у штурмі Благодатного. Як виглядає звільнене село та що по собі залишила армія РФ – дивіться у фоторепортажі.
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
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