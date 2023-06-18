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Руїни, тіла російських солдатів та снаряди: що по собі залишила армія РФ у Благодатному (фоторепортаж)

Збройні сили України уже тиждень як розпочали контратакувати та просуватися вглиб окупованих територій.

68-й окремій єгерській бригаді Сухопутних військ ЗСУ вдалося деокупувати село Благодатне на Донеччині, яке раніше займали російські сили. Радіо Свобода побувало у нещодавно звільненому селі та поспілкувалося з військовими, які брали участь у штурмі Благодатного. Як виглядає звільнене село та що по собі залишила армія РФ – дивіться у фоторепортажі.

Разом із військовими 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша їдемо в&nbsp;&nbsp;бронетранспортері MaxxPro MRA у нещодавно звільнене село Благодатне на Донеччині
1 Разом із військовими 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша їдемо в  бронетранспортері MaxxPro MRA у нещодавно звільнене село Благодатне на Донеччині
Нас зустрічає&nbsp;&nbsp;військовий з позивним &laquo;Єті&raquo;, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Після короткої доповіді про ситуацію в селі, йдемо разом з військовими
2 Нас зустрічає  військовий з позивним «Єті», 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Після короткої доповіді про ситуацію в селі, йдемо разом з військовими
Йдемо разом з українськими військовими вулицями звільненого села. Військовий ЗСУ із позивним &laquo;Єті&raquo; зазначає: &laquo;Жодної вцілілої хати не залишилось, ніякої інфраструктури. Навіть домашні тварини постраждали. Збираємо їх, вони тут туляться до нас під час обстрілів. Обстріли тут щодня інтенсивні, ворог мстить. Обстріли з авіації, гвинтокрилів, штурмовиків, ствольної реактивної артилерії, міномети&raquo; &nbsp;
3 Йдемо разом з українськими військовими вулицями звільненого села.

Військовий ЗСУ із позивним «Єті» зазначає: «Жодної вцілілої хати не залишилось, ніякої інфраструктури. Навіть домашні тварини постраждали. Збираємо їх, вони тут туляться до нас під час обстрілів. Обстріли тут щодня інтенсивні, ворог мстить. Обстріли з авіації, гвинтокрилів, штурмовиків, ствольної реактивної артилерії, міномети»
 
У селі немає жодного вцілілого будинку
4 У селі немає жодного вцілілого будинку
Знищена під час штурму села бронетехніка російської армії
5 Знищена під час штурму села бронетехніка російської армії
За словами українських військових, у селі залишилось 2 цивільних жителів
6 За словами українських військових, у селі залишилось 2 цивільних жителів
Доходимо до місцевого будинку культури, який українські військові брали штурмом
7 Доходимо до місцевого будинку культури, який українські військові брали штурмом
&laquo;Це була дуже складна операція, тому що ворог був дуже добре укріплений, була підготовлена інфраструктура під оборонні дії противника, тут просто клондайк зброї. За зброю ми дякуємо, а за всі інші біди &ndash; будемо карати&raquo;, &ndash; розповів український військовий на позивний &laquo;Єті&raquo;
8 «Це була дуже складна операція, тому що ворог був дуже добре укріплений, була підготовлена інфраструктура під оборонні дії противника, тут просто клондайк зброї. За зброю ми дякуємо, а за всі інші біди – будемо карати», – розповів український військовий на позивний «Єті»
Український військовий з позивним &laquo;Борода&raquo;, з 68-ї окремої&nbsp;&nbsp;єгерської бригади імені Олекси Довбуша дивиться на тіло солдата російської армії
9 Український військовий з позивним «Борода», з 68-ї окремої  єгерської бригади імені Олекси Довбуша дивиться на тіло солдата російської армії
&laquo;Цю будівлю штурмував заступник командира бригади разом зі своїми бійцями. Те, що ця будівля була взята під наш контроль &ndash; його заслуга і бійців. На жаль, були загиблі, але на щастя не лише з нашого боку, але і з російського. Російські війська чинили наполегливий опір, здаватися не хотіли&raquo;, &ndash; розповідає український військовий на позивний &laquo;Лермонтов&raquo;
10 «Цю будівлю штурмував заступник командира бригади разом зі своїми бійцями. Те, що ця будівля була взята під наш контроль – його заслуга і бійців. На жаль, були загиблі, але на щастя не лише з нашого боку, але і з російського. Російські війська чинили наполегливий опір, здаватися не хотіли», – розповідає український військовий на позивний «Лермонтов»
Український військовий з позивним &laquo;Борода&raquo; з 68-ї окремої&nbsp;&nbsp;єгерської бригади імені Олекси Довбуша розправляє український прапор
11 Український військовий з позивним «Борода» з 68-ї окремої  єгерської бригади імені Олекси Довбуша розправляє український прапор
Бібліотека сільського клубу, портрет Тарас Шевченка, український військовий і тіло солдата російської армії
12 Бібліотека сільського клубу, портрет Тарас Шевченка, український військовий і тіло солдата російської армії
Український військовий дивиться на тіло солдата російської армії
13 Український військовий дивиться на тіло солдата російської армії
&laquo;Загарбники опиралися до останнього. Наші воїни застосували певну кмітливість, зробили гранатометом діру в стіні клубу, через неї зайшли всередину і далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення кілька ворогів, пропонували здатися, але вони відмовилися. Одночасно звільнили й школу&raquo;, &ndash; розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону&nbsp;
14 «Загарбники опиралися до останнього. Наші воїни застосували певну кмітливість, зробили гранатометом діру в стіні клубу, через неї зайшли всередину і далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення кілька ворогів, пропонували здатися, але вони відмовилися. Одночасно звільнили й школу», – розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону 
Розкидані книги в сільській бібліотеці звільненого села Благодатне
15 Розкидані книги в сільській бібліотеці звільненого села Благодатне
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Український військовий з позивним&nbsp;&nbsp;&laquo;Лермонтов&raquo;, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, який брав участь у звільнені села Благодатне
16 Український військовий з позивним  «Лермонтов», 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, який брав участь у звільнені села Благодатне
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Український військовий з позивним  «Лермонтов», 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, який брав участь у звільнені села Благодатне
Портрет Тараса Шевченка в бібліотеці сільського клубу
17 Портрет Тараса Шевченка в бібліотеці сільського клубу
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Тіло солдата російської армії
18 Тіло солдата російської армії
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Тіло солдата російської армії
Український військовий дивиться на тіло солдата російської армії
19 Український військовий дивиться на тіло солдата російської армії
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону розповів, що в перебігу операції вдалося взяти в полон шість російських військових &ndash; серед них є представники так званого &laquo;МВД&raquo; угруповання &laquo;ДНР&raquo; і двоє російських військовослужбовців
20 Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону розповів, що в перебігу операції вдалося взяти в полон шість російських військових – серед них є представники так званого «МВД» угруповання «ДНР» і двоє російських військовослужбовців
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону розповів, що в перебігу операції вдалося взяти в полон шість російських військових – серед них є представники так званого «МВД» угруповання «ДНР» і двоє російських військовослужбовців
Український прапор на будинку культури звільненого села Благодатне
21 Український прапор на будинку культури звільненого села Благодатне
На околицях села досі є окремі російські військові &ndash; так звані &laquo;штурмовики Z. Зачистка Благодатного триває. &laquo;Після двох днів інтенсивних боїв, вже близько тижня відбуваються заходи з зачистки території. Я вперше стикаюсь з такою великою кількістю території, яку потрібно зачищати. Тут повсюди мінно-вибухові, які залишили російські окупаційні війська&raquo; &ndash; каже військовий ЗСУ &laquo;Єті&raquo; &nbsp;
22 На околицях села досі є окремі російські військові – так звані «штурмовики Z. Зачистка Благодатного триває.

«Після двох днів інтенсивних боїв, вже близько тижня відбуваються заходи з зачистки території. Я вперше стикаюсь з такою великою кількістю території, яку потрібно зачищати. Тут повсюди мінно-вибухові, які залишили російські окупаційні війська» – каже військовий ЗСУ «Єті»
 
Український військовий з позивним &laquo;Лермонтов&raquo; 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, який брав участь у звільнені села Благодатне
23 Український військовий з позивним «Лермонтов» 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, який брав участь у звільнені села Благодатне
Український військовий з позивним &laquo;Борода&raquo; показує &laquo;колорадки&raquo;, які використовували для ідентифікації солдати російської армії
24 Український військовий з позивним «Борода» показує «колорадки», які використовували для ідентифікації солдати російської армії
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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