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Сморід у Запоріжжі триватиме ще кілька днів, це наслідки обміління Дніпра – ОВА

Пересихання Дніпра в Запоріжжі, червень 2023 року

Жителі Запоріжжя ще кілька днів відчуватимуть різкий запах з акваторії Дніпра, повідомила обласна військова адміністрація 23 червня.

«Різкий запах, який зʼявився в обласному центрі – це наслідок зневоднення водної артерії. Оскільки вода відійшла від берегів, десятки оголених метрів дна опинилися під прямими променями сонця. У спекотну погоду мул почав випаровуватися, а неприємний запах поширюватися у безвітряну погоду», – інформує голова ОВА Юрій Малашко.

Влада також вказує, що посилила моніторинг показників складу води і проводить додаткові забори.

Пізніше 23 червня ОВА повідомила, що в акваторії Каховського водосховища за останню добу заморних явищ фахівці не зафіксували.

Після 6 червня, коли була зруйнована Каховська ГЕС, різко впав рівень води у Дніпрі в течії нижче ДніпроГЕСу – електростанції, розташованої в межах міста Запоріжжя.

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