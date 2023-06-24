Латвія не розглядатиме заявки на візи від росіян, які виїздять з РФ через «поточні події» – МЗС

Латвія посилює безпеку своїх кордонів через розвиток подій у Росії, повідомив міністр закордонних справ країни Едґарс Ринкевичс 24 червня.

Він заявив, що Латвія стежить за розвитком подій у Росії та обмінюється інформацією з союзниками.

«Охорону кордону посилили, візи чи дозвіл на в’їзд росіянам, які виїжджають з Росії через поточні події, розглядатися не будуть. Прямої загрози Латвії зараз немає», – повідомив він.

Раніше представники країн Заходу заявляли, що стежать за подіями в Росії.

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Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих і вагнерівці «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Як передає російська служба Радіо Свобода, Пригожин згодом заявляв, що «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.