CNN: розвідка США попереджала Конгрес, що Пригожин готує збройний заколот

На початку цього тижня співробітники розвідки США повідомили лідерам Конгресу про переміщення сил угруповання «ПВК Вагнера» та скупчення військової техніки підрозділів Пригожина біля кордонів Росії, пише CNN із посиланням на три джерела у розвідці.

За словами джерел телеканалу, Пригожин готувався до заколоту, накопичуючи озброєння та боєприпаси, про що представники розвідки повідомили конгресменам. Джерела CNN зазначають, що мета дій Пригожина не була остаточно зрозуміла.

Один зі співрозмовників CNN заявив, що, на думку американських чиновників, заяви Пригожина про брак боєприпасів у «ПВК Вагнера» могли бути «навмисною брехнею», покликаною закласти основу для «потенційного виклику військовому керівництву Росії».

Інший співрозмовник додав, що заколот стався «дуже швидко» і було важко зрозуміти, наскільки серйозними були погрози Пригожина російським військовим.

Пізно ввечері 24 червня речник президента Росії Дмитро Пєсков оголосив, що кримінальне провадження щодо керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина закривають, а сам він «піде в Білорусь» згідно з домовленостями між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком.

Прессекретар запевнив, що йому «невідомо, ким працюватиме Пригожин після того, як він піде в Білорусь».

За словами Пєскова, «влада РФ не переслідуватиме тих «вагнерівців», які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги». Частина бійців приватної військової компанії, «яка спочатку відмовилася брати участь у «поході» Пригожина, підпише контракти з Міноборони», уточнив речник Путіна.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Пригожин згодом заявляв, що ПВК «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.

24 червня ЗМІ повідомили про те, що літаки президента РФ Володимира Путіна та інших олігархів могли залишити Москву.

Дещо пізніше 24 червня Пригожин заявив про те, що його військові припиняють рух вперед та йдуть до польових таборів.