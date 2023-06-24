Українські військові розпочали наступ на кількох напрямках одночасно – Маляр

На сході Збройні сили України почали наступ на кількох напрямках одночасно, йдеться в повідомленні заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, українським військовим вдалось просунутися одночасно на таких напрямках:

Оріхово-Василівки;

Бахмута;

Богданівки;

Ягідного;

Кліщіївки;

Курдюмівки.

«На всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії», – повідомила Маляр.

Водночас вона зазначила, що «ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки».

Раніше українське командування повідомило, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському і Лиманському.

А командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська «мають успіхи» на деяких ділянках на Таврійському напрямку.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що складною є ситуація на сході України.