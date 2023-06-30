Удар по Бердянську: РФ залишилася без гелікоптерів?

Вранці 30 червня законна міська влада Бердянська Запорізької області повідомила про потужні вибухи у районі аеропорту.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

«11 вибухів пролунало у Бердянську. У районі аеропорту горить та детонує. У цьому напрямку поїхали машини швидкої допомоги», – повідомили в адміністрації.

Пізніше український Генштаб підтвердив, що Сили оборони вразили штаб та склад палива окупантів. А російський ставленик в області Володимир Рогов повідомив, що ЗСУ атакували місто ракетами Storm Shadow – і їх нібито збили засоби ППО армії Росії ще на підступах до міста.

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Раніше проект Радіо Свобода «Схеми» показував супутникові знімки військового аеродрому у Бердянську – згідно з ними окупанти перемістили 20 бойових гелікоптерів туди з початком наступу ЗСУ на Півдні, ближче до лінії фронту. Загалом до середини червня там було 27 гелікоптерів окупантів.

Головні питання випуску:

Як допоможе Силам оборони на Півдні можливе знищення гелікоптерів РФ у Бердянську?

Який аеродром Росія використовуватиме тепер для своєї авіації?

І чи нарешті це дасть паритет Україні в повітрі у війні з Росією?