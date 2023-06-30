Ініціативу на Бахмутському напрямку ЗСУ, ймовірно, використають ще більшою мірою – ISW

Визнання українськими силами свого володіння ініціативою на Бахмутському напрямку може свідчити про намір продемонструвати намір ширше використати цю ініціативу. Таке припущення роблять у своєму огляді аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу, що і Генштаб ЗСУ, і головнокомандувач Валерій Залужний заявляють про «стратегічну ініціативу» на Бахмутському напрямку та підтверджують широкі наступальні дії у цьому районі.

«Українські офіційні особи, ймовірно, тепер визнають, що ініціатива належить українським силам, щоб показати, що українські сили мають намір використати її більшою мірою», – йдеться у звіті.

Крім того, в ISW зауважують, що українські сили вели наступальні операції щонайменше на двох інших ділянках фронту.

За даними Міноборони України, наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають з кінця минулого тижня – українські військові щодня просуваються по флангах.

Водночас, як пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Бахмут має особливість, яка ускладнює процес деокупації – тамтешня місцевість має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів, які тимчасово зайняла армія РФ.