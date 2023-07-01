Аналітики ISW оцінили можливість російського теракту на ЗАЕС

Російські окупанти «скоріше за все» не стануть навмисно створювати аварію на Запорізькій атомній електростанції, адже «не зможуть контролювати її наслідки», йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, «наслідки від теракту на ЗАЕС для росіян можуть бути гіршими, ніж проблеми з контрнаступом для ЗСУ, тому РФ, ймовірно, продовжить політику погроз ядерною катастрофою».

«Однак ймовірне руйнування Росією греблі Каховської ГЕС також негативно позначилося на російських силах, і не можна виключати можливі російські плани саботажу на ЗАЕС», – зазначили в ISW.

Згідно до аналізу Інституту, в разі теракту РФ може вдатись до трьох сценаріїв:

Скинути опромінену воду із ЗАЕС до Каховського водосховища, щоб перешкодити українському переходу через вже значною мірою осушене водосховище.

Створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України, хоча реактори спроєктовані таким чином, щоб це було важко зробити.

Спричинити аварію з невеликим радіусом, щоб запобігти наступу ЗСУ поблизу самої ЗАЕС.

«Жоден з цих варіантів не дає більшої військової вигоди для російських військ, ніж можливі наслідки, які вони можуть створити», – підкреслили аналітики.

Крім цього, РФ вдається до «звичної політики звинувачення України у своїх намірах» – так в ISW прокоментували слова голови МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила про нібито «підготовку України до атаки на ЗАЕС».

«Абсурдні міркування Захарової типові для інформаційних операцій Кремля про нібито загрози безпеці ЗАЕС. Кремль регулярно вдавався до загроз ядерної ескалації і попереджав про загрози для ЗАЕС, створені здебільшого Росією, у спробах чинити тиск на Україну, щоб вона стримала свої військові дії та запобігла подальшій підтримці України Заходом», – кажуть в ISW.

У підсумку, аналітики зазначають, що «створення загрози аварії на ЗАЕС може використовуватись Росією для залякування України з метою зупинити контрнаступ на півдні, а також для тиску на Захід перед самітом НАТО у Вільнюсі».

Напередодні у МВС повідомили про навчання на Запоріжжі, Дніпропетровщині та в частині Херсонщини. Навчання, у яких взяли участь близько 8000 осіб (місцева влада, правоохоронці, волонтери, лікарі), були наближені до реальних подій, легенда – витік радіації з одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції.

30 червня в ГУР повідомили, що російські окупанти «зменшують присутність» на захопленій Запорізькій атомній електростанції. В українській розвідці уточнили, що російські військові рекомендували евакуюватися персоналу, який підписав контракти з «Росатомом» – вони мають виїхати до 5 липня, «бажаний напрямок евакуації» – територія окупованого Криму.

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.