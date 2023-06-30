Секретар РНБО розповів, чи має Україна план дій у разі теракту на ЗАЕС

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що після інформації про ймовірний теракт на окупованій Запорізькій АЕС в Україні провели «велике навчання» і була «ще одна підготовка».



«У нас є наші протоколи, наші плани, в який спосіб ми маємо діяти. Зараз відбулося велике навчання, ще відбулася одна підготовка, якщо станеться цей терористичний акт з боку Російської Федерації», – сказав Данілов в ефірі програми Свобода Live, коментуючи план дій України у разі теракту на АЕС,



Секретар РНБО каже, що зараз складно сказати про можливі наслідки надзвичайної ситуації на ЗАЕС.



«Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об’єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже важно спостерігати – якщо не дай бог це станеться – яка буде реакція світу на ці події. На превеликий жаль, те, що відбулося нещодавно щодо підриву дамби, реакція світу не відповідала тій терористичній атаці, якої зазнала Україна. Ми зараз робимо все можливе і неможливе, щоб цього не сталося, але станція зараз в руках терористів», – заявив він.

Данілов також припустив, що дехто з західних партнерів зараз пояснює Росії, що цього не варто робити, тому що наслідки будуть «абсолютно катастрофічними для РФ».

Коментуючи вірогідність вчинення РФ теракту на ЗАЕС, секретар РНБО зазначив, що зараз складно сказати, оскільки «ці люди не є передбачуваними, вони діють поза межами будь-яких норм і правил світової спільноти».

30 червня в ГУР повідомили, що російські окупанти «зменшують присутність» на захопленій Запорізькій атомній електростанції. В українській розвідці уточнили, що російські військові рекомендували евакуюватися персоналу, який підписав контракти з «Росатомом» – вони мають виїхати до 5 липня, «бажаний напрямок евакуації» – територія окупованого Криму.

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.