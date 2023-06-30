Виїжджають чи ні – сказати складно: голова Запорізької ОВА щодо повідомлень про поступовий вихід окупантів із ЗАЕС

На Запорізькій атомній електростанції постійно відбувається ротація персоналу з Росії, тому сказати напевне, що російські окупаційні сили поступово покидають захоплену станцію – складно. Так інформацію від Головного управління розвідки Міноборони України прокоментував в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Там постійно відбуваються ротації, особливо російська ротація (ротація персоналу з Росії – ред.). Тому сказати, чи від’їжджають вони звідти, чи приїжджають – дуже складно. Але ми знаємо, що наші українські фахівці там працюють і надалі і все роблять, аби Запорізька атомна електростанція працювала в своєму звичайному, штатному режимі», – заявив Малашко.

Раніше сьогодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Радіо Свобода не може перевірити ці дані з інших джерел.

Юрій Малашко також розповів, що в ході навчань, які напередодні Запорізька ОВА організувала через можливу надзвичайну ситуацію на ЗАЕС, вдалося перевірити систему оповіщення, відпрацювати практичні навички надзвичайників та виявити те, над чим ще потрібно працювати.

«Ми готувалися до найгіршого сценарію, який може відбуватися. Тому якраз і задіяли сили і засоби максимально все, в тому числі і для можливої евакуації нашого населення. Тобто ми пройшли усі як практичні, так і теоретичні моменти. Під час навчань ми вже зробили певні висновки: де нам потрібно вдосконалюватися. Найголовніше, що ми перевірили систему оповіщення людей як через офіційні ресурси, так і на випадок, якби не було світла чи інші причини не було мобільного зв’язку, через гучномовці. Поліція їздила містом і сповіщала про надзвичайну ситуацію», – розповів Малашко.

Та навіть попри заяви української влади щодо можливого теракту на ЗАЕС, наразі ситуація контрольована і потреби евакуюватися немає, заявив очільник ОВА.

«Нікому не треба зараз нічого робити і евакуюватися. Немає у нас загрози здійснення тієї надзвичайної ситуації. Більше того, ми зараз кожні дві години контролюємо рівень радіації як в 30-кілометровій, так і в 50-кілометровій зоні. Зараз рівень радіації в нормі», – сказав голова ОВА.

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.