«Перехопили оперативну ініціативу». Що відбувається на Бахмутському напрямку?

1 Мобілізація: Рада скасувала право на відстрочку тим, хто має родичів з інвалідністю 118828 views

2 Москва твердить, що в Краматорську вбила ракетним ударом «двох генералів і до 50 офіцерів ЗСУ» 75740 views

3 WSJ: Кремль оголосив владі Сирії, ЦАР та Малі, що перебрав контроль над угрупованням «Вагнера» 71882 views

4 У МОН пропонують скасувати рішення комісії про перейменування понад 1400 населених пунктів 40242 views

5 Посол Росії каже, що Швейцарія не може прийняти мирний саміт щодо України, бо «втратила статус нейтральної» 34916 views

6 Арешт Суровікіна може свідчити про намір Путіна почистити армію від нелояльних до Кремля командувачів – ISW 33384 views

7 Саміт НАТО: Данілов застерігає від помилки, яка може бути критичною 25202 views

8 Росія порушила «протоколи війни» – президент Колумбії про поранення співвітчизників у Краматорську 18944 views

9 У Кремлі відреагували на публікації про те, що Суровікін знав про плани Пригожина щодо заколоту 14645 views