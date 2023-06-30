«Перехопили оперативну ініціативу». Що відбувається на Бахмутському напрямку?

- На Бахмутському напрямку українські війська перехопили оперативну ініціативу, розповіла напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Утім, російські сили, попри все, намагаються втриматися в місті, підтягуючи резерви. Що відбувається на Бахмутському напрямку і в самому місті зараз, розкаже військовий ЗСУ з цього напрямку.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Українське Міноборони каже, що на окупованій Херсонщині російські сили кидають підприємців за ґрати нібито через співпрацю з Силами оборони, а потім за звільнення вимагають від родичів величезні суми. Яка ситуація в окупованих регіонах та як ЗСУ звільняють південь від окупантів?
- В Україні почалися масштабні навчання на випадок аварії на ЗАЕС. Йдеться про Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську та Херсонську області, які долучені до навчань. У представників влади розпитаємо усі деталі.
- Якими будуть гарантії безпеки для України від ЄС? ЗМІ трохи пролили світло на майбутні рішення європейських посадовців. Серед найважливішого – продовження фінансування поставок зброї України. Які ще пункти передбачають гарантії безпеки та що про них кажуть у Києві?
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