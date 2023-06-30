Генштаб про ситуацію на фронті – тривають важкі бої

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 30 червня.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення», – йдеться в повідомленні.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби війська РФ зазнали втрат у техніці і живій силі. Російська сторона про втрати не повідомляє.

«Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях», – йдеться в повідомленні.

Розпочалася чотириста дев’яносто друга доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.