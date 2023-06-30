Російські окупанти залишають ЗАЕС, у разі аварії «наказали звинувачувати Україну» – ГУР

Російські окупанти «зменшують присутність» на захопленій Запорізькій атомній електростанції, йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників «Росатому», які керували діями росіян», – кажуть в українській розвідці.

Крім того, в ГУР уточнили, що російські військові рекомендували евакуюватися персоналу, який підписав контракти з «Росатомом» – вони мають виїхати до 5 липня, «бажаний напрямок евакуації» – територія окупованого Криму.

«На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева», – кажуть розвідники.

У місті-супутнику Енергодарі останнім часом також «зменшилася кількість військових патрулів ворога». У ГУР зазначають, що співробітникам, які залишилися на ЗАЕС, дано вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну».

Наразі редакція Радіо Свобода не може перевірити ці дані з інших джерел.

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.