Зеленський зустрівся із Вселенським патріархом: говорили про формулу миру

У суботу, 8 липня, президент Володимир Зеленський у Стамбулі зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм – вони обговорили реалізацію української формули миру та повернення депортованих Росією дітей.

«Дякую за непохитну підтримку та молитви за мир, за засудження агресії та злочинів, усебічну допомогу українцям і українкам, які постраждали внаслідок війни!» – зазначив Зеленський у своєму телеграмі.

У пресслужбі Офісу президента зазначають, що глава держави поінформував Вселенського патріарха «про ситуацію на фронті й нещодавні злочини агресора проти цивільних українців».

Президент подякував Його Всесвятості за непохитну підтримку України, молитви за мир, засудження агресії та злочинів, усебічну допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни.

«Сьогодні важливий день – наша боротьба триває вже 500 днів, із моменту повномасштабного вторгнення. Ми маємо підтримку Його Всесвятості, молитви за наших бійців, за народ, за наших людей, за життя в Україні», – сказав Зеленський.

Зі свого боку патріарх Варфоломій відзначив важливість досягнення миру в Україні.

«Вселенський патріархат як Матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці», – наголосив Вселенський патріарх і додав: «Хочу побажати, щоб повернулися всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок».

Президент Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини після візитів до трьох інших країн: Болгарії, Чехії ​і Словаччини. У Стамбулі Зеленський провів зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм, з яким обговорив реалізацію формули миру і повернення українських дітей, депортованих до Росії.

Крім того, Зеленський повідомив про проведену в Туреччині телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою, з яким вони «скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО».