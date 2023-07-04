Білоруська православна церква готова прийняти виселених із лаври у Києві ченців УПЦ (МП)

Білоруська православна церква готова поселити ченців УПЦ (МП) із Києво-Печерської лаври на своїй території у разі виселення з монастиря, йдеться в повідомленні синоду.

«Синод Білоруської православної церкви свідчить, що у разі насильницького виселення ченців з Києво-Печерської лаври, вони можуть знайти місце подальшого чернечого подвигу в чернечих обителях Білоруської православної церкви», – йдеться в заяві білоруських ієрархів.

Білоруська православна церква, на яку має значний вплив Російська православна, заявила, що виступає проти «вигнання братії Києво-Печерської лаври з обителі, де вони протягом десятиліть трудяться у богоугодженні та молитві на благо українського народу».

У грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із центрами впливу в Росії.

У березні керівництво національного заповідника «Києво-Печерська лавра» зобов’язало представників УПЦ (МП) до 29 березня залишити територію та будівлю лаври через розірвання договору. Ченці відмовилися виконати цю вимогу.

4 липня у Києво-Печерській лаврі розпочала роботу комісія з опечатування, але ченці почали чинити спротив діям комісії.