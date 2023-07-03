СБУ: суд засудив послушника Почаївської лаври до 5 років тюрми

У Службі безпеки України заявляють, що послушника Почаївської Успенської лаври – УПЦ (МП), який виправдовував російську агресію проти України, суд засудив до 5 років позбавлення волі.



Як повідомляє пресслужба відомства, суд також призначив йому покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади у правоохоронних органах, органах держвлади та місцевого самоврядування строком 15 років.



За даними слідства, до початку повномасштабного вторгнення він працював на господарському дворі релігійної установи і приховував свої прокремлівські погляди.

«Але після 24 лютого 2022 року фігурант почав активно поширювати наративи російської пропаганди через власні профілі у заборонених соцмережах «Одноклассники» та «Вконтакте». Там зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і дискредитував українських захисників», – повідомляє спецслужба.

Під час обшуку правоохоронці у келії послушника виявили мобільні телефони, які він використовував для публікації деструктивного контенту. Експертиза підтвердила факти його підривної діяльності на користь країни-агресора, додають у СБУ.



На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)

ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)

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Українські правоохоронні органи неодноразово повідомляли про затримання чи повідомлення підозри священникам УПЦ (МП). За даними голови Служби безпеки України Василя Малюка, кримінальні провадження відкриті стосовно 61 священнослужителя УПЦ (МП), суди винесли вже сім вироків щодо деяких кліриків, які «стали на бік ворога».

З осені минулого року СБУ активно проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Тоді в УПЦ (МП) закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».