НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів на воду після критики з боку Зеленського

Рішення щодо підвищення тарифів на водопостачання скасоване – про це заявила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 3 липня.

Йдеться про рішення від 29 червня 2023 року щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Воно передбачало збільшення тарифів на послуги 34 водоканалів з 1 липня в середньому на 32%.

«Регулятор розпочинає консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів», – йдеться в повідомленні.

За словами голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, підставою скасування стала позиція президента Володимира Зеленського, який «в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення».

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«Крім цього, Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення», – додав він.

Раніше перший заступник Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко припустив, що НКРЕКП може скасувати рішення щодо підвищення тарифів на водопостачання.

Раніше згідно з рішенням НКРЕКП, з 1 липня 33 водоканали у різних областях України отримали підвищення тарифів. У Нацкомісії обґрунтували зростання вартості води здорожчанням електроенергії, зниженням попиту через від'їзд населення та підвищенням цін на пальне.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення Нацкомісії «ганебним і непрофесійним». А прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з Нацкомісією щодо перегляду тарифів.