НКРЕКП може скасувати рішення щодо підвищення тарифів – заступник голови комітету ЖКГ 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 3 липня може скасувати рішення щодо підвищення тарифів на водопостачання. Про це в ефірі Радіо Свобода «Свобода Ранок» розповів Олексій Кучеренко – перший заступник Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За його словами, це рішення можуть скасувати на тлі заяв президента Володимира Зеленського про те, що підвищення тарифів на воду зараз є рішенням «ганебним та непрофесійним».

«Мій прогноз, що сьогодні Національна комісія знайде підстави для того, щоб скасувати своє рішення, бо вони дослухаються до оцінки президента. І після цього будуть разом з міністерством… Я знаю, що будуть наради цього тижня, я братиму в них участь, будемо ми і в Комітеті розбиратися, будемо шукати якесь компромісне рішення. Ось мій прогноз на сьогодні. Але просто казати, що Нацкомісія в непроцедурний механізм ухвалила ці тарифи, я би цього не робив. Бо не хочу, щоб взагалі система регулювання і ціноутворення потрапила сьогодні в штопор. Бо буде біда. Буде реально біда. Будемо без води, і без тепла, і без електроенергії». – сказав Кучеренко.

Кучеренко також каже, що в уряді добре знали про плани НКРЕКП підвищити тарифи. І називати їх «абсолютно необґрунтованими» не можна. Адже їх розробляли у комунальних підприємствах кожного обласного центру, виходячи з ситуації у місцевій системі водопостачання. Разом з тим Кучеренко вважає, що НКРЕКП досі застосовує застарілу систему для підрахунку тарифів.

«Я вважаю, що їх методологія дуже застаріла. Вона не стимулює підприємства для скорочення витрат, для скорочення крадіжок, для зменшення долі електроенергії. Вона, на жаль, витратна. Така, як і була при мені, і 20 років тому. Всі витрати порахували, додали рентабельність, так звана формула «витрати+» і викладається це на тариф, щоб населення платило. Це так само тупикова ситуація», – каже Кучеренко.

Раніше згідно з рішенням НКРЕКП, з 1 липня 33 водоканали у різних областях України отримали підвищення тарифів. У Нацкомісії обґрунтували зростання вартості води здорожчанням електроенергії, зниженням попиту через від'їзд населення та підвищенням цін на пальне. Президент Володимир Зеленський назвав це рішення Нацкомісії «ганебним і непрофесійним». А прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з Нацкомісією щодо перегляду тарифів.