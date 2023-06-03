«Геноцид тарифами». Платити чи ні за комуналку в окупації?

Хто надає комунальні послуги жителям окупованих територій, і якої якості ці послуги? Чим погрожує окупаційна влада у разі несплати комунальних платежів? Чи можуть жителі окупованих територій, які виїхали звідти, не сплачувати борги за комунальні послуги українським підприємствам, і що робити тим, хто залишився в окупації? Про все це дізнався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російська окупаційна влада у Маріуполі запровадила оплату комунальних послуг і намагається її стягнути майже за рік. Про це 28 травня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко . За його словами, маріупольцям надають квитанції з великими боргами за електроенергію та газ. Андрющенко зазначив, що російські окупаційні сили отримують гроші за комунальні послуги, використовуючи при цьому здебільшого українську інфраструктуру.

. За його словами, маріупольцям надають квитанції з великими боргами за електроенергію та газ. Андрющенко зазначив, що російські окупаційні сили отримують гроші за комунальні послуги, використовуючи при цьому здебільшого українську інфраструктуру. Маріупольське видання 0629 також повідомило, що жителів міста зобов'язали сплачувати за спожиті електрику та газ. Що важливо – з моменту підключення квартир та будинків до цих послуг, пишуть журналісти. Про це заявив призначений Росією керувати Маріуполем Олег Моргун . За його словами, безоплатними для маріупольців залишаються послуги з водопостачання та подачі теплоносія до багатоквартирних будинків, а також вивезення твердих комунальних відходів. Також не нараховується квартирна плата за утримання внутрішньобудинкових мереж, територій загального користування в багатоквартирних будинках та прибудинкових територій.

. За його словами, безоплатними для маріупольців залишаються послуги з водопостачання та подачі теплоносія до багатоквартирних будинків, а також вивезення твердих комунальних відходів. Також не нараховується квартирна плата за утримання внутрішньобудинкових мереж, територій загального користування в багатоквартирних будинках та прибудинкових територій. Деяким власникам квартир, що були підключені до електрозабезпечення ще в липні минулого року, нарахували від 7 до 8 тисяч рублів (3–3,5 тисячі гривень)боргу. Журналісти також зазначили, що до недавнього часу жителі Маріуполя, попри отримані платіжки, відмовлялися платити під приводом, що немає укладених договорів і незрозуміло, кому платити. «Але зараз окупаційна влада буде вимагати гроші попри все. Бо якщо вода – хоча б українська, то електрика і газ потрапляє в мережі з території Росії», – зазначили у виданні 0629.

Маріуполь: «жителі без роботи та грошей»

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що на початку окупації жителям міста російські сили обіцяли не нараховувати комунальні платежі.

Вода не відповідає санітарним нормам і не проходить належного очищення

«Тому, що всі комунальні послуги, які були можливі, вони на той час просто знищили. У людей не було з початку російської окупації дуже тривалий час ні електропостачання, ні водопостачання, ні опалення, ні газопостачання, нічого. Минулого року окупанти якось там поновлювали електропостачання, Але послуги, які вони навіть поновили, є неякісними. Наприклад вода не відповідає санітарним нормам і не проходить там належного очищення, як це було в українському Маріуполі до російської окупації», – розповів депутат.



За його словами, маріупольці шоковані отриманням платіжок, оскільки не мають з чого їх сплачувати.

«Роботи немає, роботу мають виключно ті, хто погодився піти на співпрацю з окупантами й обійняли посади в окупаційній адміністрації», – вказує депутат.

Також є якась частина людей, яка працює на роботі, не пов’язаній з колаборацією – слюсарі, прибиральники. Але це десята частина від того, що потрібно тим людям, які там проживають, зауважив Забавін.

Окупаційний режим створив такі умови й продовжує геноцид в Маріуполі

«Маріупольці, які там залишилися, переважно не мають можливості сплачувати будь-які комунальні послуги. Тому що окупаційний режим створив такі умови й продовжує геноцид в Маріуполі, який ставить на межу виживання мешканців міста», – підкреслив політик.

Чия електроенергія в окупації?

У Маріуполі є власне джерело водопостачання – Старокримське водосховище, яке розташоване на території міста. Напередодні повномасштабного вторгнення Маріуполь перейшов на постачання води у повному обсязі саме з цього водосховища, розповідає Забавін. Однак вода, яка зараз надається маріупольцям, не відповідає санітарним нормам, стверджує він.

Відновити всі необхідні електромережі російські окупаційні сили також не змогли, зазначив депутат. Він розповів, що електроенергія до Маріуполя постачається з підконтрольної владі України території й частково з окупованої. Зокрема, до Лівобережного району міста.

«Там відновили декілька електромереж і, відповідно, в цю зиму вони ледь там витримували. Була велика кількість пожеж, тому що мережі не витримували, люди включали обігрівачі й система горіла. Зараз там зменшилося споживання енергії й ситуація якось вирівнялась. Але говорити про повне якісне відновлення електромереж теж не можна, тому що цього немає», – розповів Забавін.

«Загнати в боржники»

Забавін вважає, що примус до сплати комунальних послуг російські окупаційні сили будуть використовувати як ще один метод тиску на маріупольців.

«Я бачу в цьому елемент можливого посилення репресивних заходів. У чому? У тому, що може окупанти, скажімо так, і не планують на цьому якісь там реальні гроші заробити, а щоб тримати людей постійно у напрузі. Якщо послуга безоплатна, люди ходили до адміністрації жалітися на неякісне постачання, а коли їх заганяють в такі рамки, що вони боржники, то, відповідно, вони таким чином хочуть нівелювати ті незадоволення, які є серед мешканців міста», – зазначив депутат.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Світло за паспортом РФ»

Міський голова Мелітополя Іван Федоров 30 березня повідомив, що отримати комунальні послуги у деяких населених пунктах окупованої частини Запорізької області можна лише за наявності російського паспорта. Зокрема, така ситуація спостерігалася у Михайлівці Василівського району. Пізніше, 26 травня, в ефірі телемарафону «Єдині новини» Федоров зазначив, що жителів окупованого регіону зобов’язують переукладати договори на постачання електроенергії тільки за документами Росії.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів «Новинам Приазовʼя», що з травня цього року вартість більшості комунальних послуг почала зростати. І окупаційна влада у разі несплати може відключати помешкання від цих послуг.

«Ми кажемо і про газопостачання, і про електроенергію, і про водопостачання, і про саме плату, квартплату так звану, яку сплачують люди в ОСББ. Останнім часом частішають випадки й повідомлення від місцевих мешканців, що їм погрожують і попереджають про те, що несплата комунальних послуг буде означати, що людина не хоче їх отримувати й відповідно, на думку окупантів, дає право їм просто відключати фізично людину від цих послуг», – зазначив він.



Також у разі несплати за комунальні послуги окупаційні адміністрації можуть відібрати житло, каже Дудукалов. Поки що таких випадків немає, втім, попередження про це вже є.

Бердянськ: «газ із Таганрогу»

За даними політика, деякі ОСББ розшукують власників житла, які покинули окуповану територію і повідомляють їм про необхідність сплати «комунальних боргів». Якщо людина цього не робить, погрожують подальшою «націоналізацією» цього майна. Оплату за комунальні послуги приймають виключно у готівці, каже посадовець.



Після деокупації може виникнути проблема у розрахунках через те, що, користуючись ресурсами з України, жителі окупованих територій змушені платити за них російським окупаційним адміністраціям, зазначив Дудукалов.

«Люди, які зараз мешкають там і сплачують за світло в підприємство під назвою «Тавріяенерго», вони сплачують фактично Росії й невідомо, як потім по поверненню і звіряння з лічильниками «Запоріжжяобленерго», яку будемо мати ситуацію. Що робити з цією різницею в лічильнику, коли людина останній раз звітувала, зараз намотала, а вона за нього сплачувала «Тавріяенерго», – зауважив політик.​

Деякі комунальні послуги російські окупаційні сили намагаються надавати бердянцям самостійно, додав заступник голови райради.



«За моєю інформацією, вони притягнули газ через резервну гілку з Таганрогу. Ми розуміємо, що по поверненню, газу не буде може дуже тривалий час, і опалювальний сезон буде під питанням, бо котельні й тепломережа працють на газі, функціонування опалення без газу неможливе», – розповів Дудукалов.



Воду в мережі міста постачають зараз з річки Берда без хімічної обробки для знезараження, стверджує він.

Херсонщина: «рахунки за послуги, яких немає»

Тим часом на звільненій частині Херсонщини у деяких населених пунктах нараховують платежі за електрику, яка не постачається і не використовується. Про це 25 травня повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

За його словами, така ситуація зараз у Зміївці Бериславського району. Там немає світла з жовтня минулого року, і село перебуває під постійними обстрілами російських військових. Але рахунки за електроенергію людям приходять, в платіжки автоматично додають попередні показники лічильника. А тим, хто не платить – блокують банківські картки, стверджує Хлань.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів «Новинам Приазов’я», що відновлення комунальної інфраструктури на звільненій території області ще триває. Ситуація ускладнена тим, що окупанти при відступі з правобережної частини «фактично пограбували комунальні підприємства».

Кабінет міністрів заборонив стягувати з переселенців заборгованість за житлово-комунальні послуги, якщо вона утворилася після початку повномасштабного російського вторгнення. Також в уряді запропонували механізм компенсації збитків підприємствам господарювання з територій, які тимчасово окуповані або де тривають бойові дії. Про це ще 21 квітня повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Щоб уникнути заборгованості, споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю будинку документи, які підтверджують виїзд з населеного пункту.

Юрій Соболевський вважає, що це вирішує проблему лише частково, оскільки, на його думку, люди не мають сплачувати за комунальні послуги за період окупації, незалежно від того, виїхали вони чи ні.

«Ми зверталися до Кабміну, щоб був розроблений механізм компенсації енергозабезпечуючим компаніям, щоб люди взагалі за період окупації не сплачували ці платежі, незалежно від того, чи залишалися вони на тимчасово окупованій території, чи вони виїхали, реєструвалися як ВПО (внутрішньопереміщені особи – ред.). Я знаю, що частково, на жаль, тільки частково це питання було вирішене», – розповів депутат.

За його словами, люди які виїхали з ТОТ, зареєструвалися як ВПО, до дати деокупації не зобов'язані сплачувати комунальні платежі. Крім того, є механізм, який дозволяє встановити факт того, що приміщення, яке було у власності українських громадян, було захоплено окупаційною владою або російськими військами та використовувалося для їхніх власних потреб, розповів Соболевський.

Це питання соціальної справедливості

«Я сподіваюся, що все-таки там буде розширений перелік осіб, які не повинні сплачувати ці платежі, тому що це питання соціальної справедливості», – додав він.



Якщо споживачам комунальних послуг на звільненій частині Херсонщини приходять платіжки з некоректними показниками, потрібно звертатися за перерахунком, каже політик.



«Зараз, коли вже звільнені території, це є обов'язком людей. Якщо мова йде про електроенергію, то, звичайно, там ніяких платежів не може бути, якщо приміщення не використовується. Є лічильник, згідно з показниками якого там всі ці нарахування йдуть. Якщо є розбіжності по даних, є можливість звернутися до енергопостачальної компанії, щоб вони зробили перерахунки», – пояснив Соболевський.

«Системна проблема»

Заступник виконавчого директора Асоціації міст України з питань ЖКГ Олег Гарник зазначив, що заборгованість за комунальні послуги є системною проблемою в Україні.

Заборгованість за теплопостачання складає понад 32 мільярди гривень

«Якщо говорити, наприклад, про сферу теплопостачання, то у нас сьогодні заборгованість, за тією інформацією, яку ми отримали, складає понад 32 мільярди гривень. Якщо вона завжди була в районі 24, 25, 26 мільярдів гривен, то зараз складає понад 30 мільярдів. Тут потрібно розуміти, що ця інформація – це закінчення опалювального сезону. Якщо говорити про динаміку, то це система, коли мешканці, споживачі протягом опалювального сезону накопичують заборгованість, а потім протягом міжопалювального періоду поступово її гасять», – розповів він.



Якщо люди не проживають у своїх помешканнях, від більшості комунальних послуг вони можуть відмовитися. Втім, із послугою теплопостачання все набагато складніше, каже експерт.

Він пояснив, що більшість житлового фонду влаштована таким чином, що централізоване теплопостачання надається на весь будинок і не можна виключити якусь 1-2 квартири й не надавати таку послугу. За словами Гарника, навіть якщо абонент вимикає в себе теплопостачання, це означає, що цю квартиру опалюють сусіди – зверху, знизу, зліва, справа.

«Відповідно, фактично все-таки певне опалення відбувається. Але більшість фонду все-таки не дає такої можливості й навіть в тому випадку, якщо на територіях, на яких ведуться бойові дії, або були звільнені й мешканці виїхали, в будь-якому випадку послуги теплопостачання надаються. Інших варіантів немає і за цю послугу повинні розраховуватися споживачі, якщо фактично ця послуга була надана», – каже експерт.

Що робити, якщо послуги надають українські підприємства, а оплату вимагають російські окупаційні сили, питання поки відкрите, зауважив Гарник. Зараз обговорюються шляхи його вирішення.