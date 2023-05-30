Уряд підвищив тарифи на електроенергію. У Міненерго пояснили, чому це рішення було потрібне

Підвищення з 1 червня цього року тарифу на електроенергію для населення є вимушеним кроком і пов’язане з підготовкою енергосистеми до наступної зими, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, масштабна кампанія з ремонту та відновлення пошкоджених унаслідок російських обстрілів генерації та електромереж, яка відбувається нині, потребує фінансування.

«Причина підвищення єдина – це обстріли нашої енергосистеми…Окрім того, що нам треба відновлюватися, ми також втратили великий обсяг генерувальних потужностей, за допомогою яких ми підтримували пільговий тариф. Це Каховська станція, Запорізька Сьогодні ситуація критична. Ми шукали різні варіанти, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону. Якщо ми зараз цього не зробимо, то наступної зими матимемо проблеми зі світлом, не зможемо підготуватися до наступної зими. Ми відпрацювали з НРКЕКП різні розрахунки та знайшли мінімально можливе підвищення, щоб підтримати енергосистему та підготуватися до наступної зими», – пояснив міністр в ефірі національного телемарафону.

Галущенко наголосив, що це є питанням виживання енергосистеми і підготовки до наступної зими.

Кабінет Міністрів на засіданні 30 травня підвищив з 1 червня тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.

Наразі тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ), якщо обсяги споживання більші.