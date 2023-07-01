В уряді назвали «неприйнятним» і «необґрунтованим» рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на воду

У Кабінеті міністрів України розкритикували рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про підвищення тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення.

«Рішення – неприйнятні. Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення. Ми робимо все можливе, щоби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою уряду», – написав у соцмережах прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова уряду також повідомив, що 1 липня дав доручення міністрові енергетики і Міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що рішення НКРЕКП про підняття тарифу на водопостачання для населення є «необґрунтованим і не відповідає умовам воєнного часу».

Міністр наголосив, що НКРЕКП не обговорювала це «чутливе для суспільства рішення» з Міненерго й іншими представниками уряду, повідомляє пресслужба Кабміну.

Галущенко завив, що на Україну чекає «надскладний» опалювальний сезон. «Зараз реалізується наймасштабніша ремонтна кампанія в енергосекторі за часи незалежності. Тому кожне рішення будь-якого державного органу має допомагати енергокомпаніям якнайшвидше відновитись після безпрецедентних російських атак та якнайкраще підготуватись до наступної зими», – йдеться в повідомленні.

Напередодні НКРЕКП повідомила про рішення щодо встановлення з 1 липня нових тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для 34 водоканалів на 2023 рік.

У середньому рівень підвищення тарифів становитиме 32% і залежатиме від регіону. У середньому сума в платіжках за водоспоживання домогосподарством (2 – 3 особи) зросте на 62 грн/міс (з ПДВ), заявили у комісії.

«З метою зниження соціальної напруги для деяких підприємств, у яких відбулося найбільше зростання тарифів, застосовано поетапне підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а саме з 1 липня до 31 серпня 2023 року – перший етап підвищення і з 1 вересня 2023 року – другий етап підвищення», – заявили у НКРЕКП.

Там пояснили, що зростання тарифу зумовлене, зокрема, збільшенням витрат на електроенергію; підвищенням оплати праці робітникам водоканалів; зростанням обсягів закупівлі реагентів, а також «зменшенням обсягів реалізації послуг через скорочення попиту (через воєнні дії багато людей залишили свої домівки, відбулася релокація бізнесу), стрімким підвищенням цін на пальне, непередбачуваними витратами на ремонтні роботи з усунення руйнувань інфраструктури».